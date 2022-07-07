У Харкові від ворожого обстрілу загинула бразильська акторка і снайперка Таліта ду Вале

Стало відомо, що в Харкові від ворожої атаки 30 червня загинула бразильська акторка та снайперка Таліта ду Валле, яка приїхала в Україну, щоб допомогти боронити нашу землю від російської агресії.
Про це повідомило британське видання Daily Mail.
Ду Валле приїхала в України разом із співвітчизником, колишнім військовослужбовцем Дугласом Буріго. Іноземці воювали проти російських окупантів у складі Інтернаціонального легіону.
30 червня під час обстрілу Харкова ду Вале та Буріго перебували у бомбосховищі. Російська ракета влучила в укриття, почалася пожежа.
Напарник намагався врятувати військову, але також загинув під обстрілом.
39-річна Таліта ду Валле брала участь в гуманітарних місіях по всьому світу, раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку.
Військова розповідала про свій бойовий досвід у ютубі. Зокрема, записувала відео про те, як відбувалася снайперська підготовка, коли долучилася до збройних сил Іракського Курдистану.
До цього вивчала юриспруденцію, в юності працювала моделлю й акторкою, була активісткою-зоозахисницею.
Буріго було 40 років. Він раніше служив у бразильській армії. Потім працював водієм вантажівки, мав свій шиномонтаж.
Міністерство закордонних справ Бразилії підтвердило загибель на війні двох цих своїх громадян.
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