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ГУР оприлюднило деталі загибелі громадянина Британії Ґетлі в боях за Сєвєродонецьк

17/06/2022 15:09

Колишній британський солдат Джордан Гетлі загинув, рятуючи свою групу від наступу російських окупантів.

Про це повідомило у п’ятницю, 17 червня, ГУР МО на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на ефір телеканалу “ITV News”, у якому його побратим, ветеран канадської армії та військовий інженер Антон, що разом із Гетлі захищали Україну у складі спеціального підрозділу Міжнародного легіону під керівництвом ГУР, розповів подробиці загибелі британця.

Повідомляється, що під час битви за Сєвєродонецьк загін Гетлі вступив у бій із російським спецназом, який вів наступ під прикриттям танків.

“Було багато артилерії, багато бронетанкових підрозділів, ми вступили у контакт із підрозділами російського спецназу, Джордан залишився у небезпечній будівлі, щоб забезпечити нам прикриття вогнем. До нас наближався танк Т-72, і шанси на виживання були мінімальними”, – розповів Антон.

Проте саме прикриття Джордана дозволило групі відійти у безпечне місце та продовжити виконання бойового завдання.

Попри перебування під шквальним вогнем російських військ, спецпризначенці винесли тіло воїна подалі від російських військ.

“Розвідники знали, що Джордан теж ніколи б не залишив на полі бою жодного з них”, – додало у повідомленні ГУР.

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