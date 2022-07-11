Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, – ВМСУ

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у понеділок, 11 липня.

Там зазначили, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

“Раніше світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна через блокаду цивільного судноплавства, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу”, — додали у пресслужбі.

У ВМС нагадали, що більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані.

“Ворог намагається маніпулювати інформацією про начебто жести “доброї волі”, для деблокування експорту української сировини морськими шляхами. Водночас, підрозділи РФ продовжують наносити удари по об’єктам критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі. Як приклад, нещодавно ворог наніс ракетний удар по бункеровщику «Millennial Spirit», прапор Молдова, після чого він затонув”, – додали у Командуванні ВМС.

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