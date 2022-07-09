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ЗСУ відбили спроби штурмових дій рашистів на трьох напрямках, – Генштаб

09/07/2022 19:00

Підрозділи Збройних сил України відбили спроби штурмових дій російських окупантів на трьох “гарячих” напрямках – Харківському, Слов’янському і Донецькому.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у суботу, 9 липня.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Шурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка–Дементіївка (на півночі області). Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.
На напрямку Мале Веселе–Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм–Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.
Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке–Краснопілля, Пасіка–Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.
Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка–Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки, зазначили в ГШ.

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