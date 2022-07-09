Зеленський звільнив посла в Німеччині Мельника

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Указ №479/2022 глави держави з’явився на сайті президента в суботу, 9 липня.
“Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина”, – йдеться у документі.
Посол Мельник відомий жорсткими зверненнями на адресу уряду ФРН, що спонукали німецьку владу розблокувати постачання Україні летальних озброєнь для відбиття російської агресії.
Варто зазначити, що Андрій Мельник був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України у ФРН ще 19 грудня 2014 року, тобто працював на посаді сім з половиною років – значно більше звичної посольської каденції.
До того, у березень 2014-го – січні 2015 року, він був заступником міністра Кабінету Міністрів України. Перед тим чотири роки працював директором Третього територіального департаменту МЗС України, був генеральним консулом України в Гамбурзі, обіймав зовнішньополітичні посади в секретаріаті (адміністрації) президента України тощо.
Іншими указами президента Зеленського від 9 липня передбачено звільнення:
Любові Непоп – з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині;
Євгена Перебийноса – з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці;
Вячеслава Яцюка – з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія;
Ігоря Поліхи – з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Індії, на Мальдівах, у Непалі, Шрі-Ланці, Бангладеш.
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