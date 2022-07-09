У Москві місцевого депутата засудили до 7 років колонії за антивоєнний виступ

Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за антивоєнну позицію і нібито “фейки” про дії ЗС РФ. Це перший вирок у Росії за цією статтею, що передбачає реальне ув’язнення.

Про вирок, винесений 8 липня, повідомляє “Євроньюз”.

Оголошуючи вирок, суддя зазначила, що підсудний винен у тому, що називав спецоперацію в Україні “війною” та говорив про загибель дітей.

Сам Горінов сприйняв вирок спокійно і перепитав: “А чому так мало?” При цьому в боксі для ув’язнених він демонстрував аркуш із написом: “Вам ще потрібна ця війна?” Присутня в залі суду група підтримки аплодувала йому.

Кримінальну справу порушили після того, як на засіданні ради депутатів Красносельського району Москви у березні Олексій Горінов висловився проти проведення конкурсу дитячих малюнків, назвавши його “бенкетом під час чуми”.

60-річний чоловік перебував у СІЗО з квітня.

Разом із Горіновим обвинуваченою у цій справі була його колега з муніципалітету Олена Котьоночкіна. Але вона встигла виїхати з Росії.

На дебатах Олексій Горінов заявляв: “Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Проте наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель… П’ять місяців Росія веде військові дії, сором’язливо називаючи їх «спеціальною операцією». Нам обіцяють перемогу та славу. Чому ж чимала частина моїх співгромадян відчуває сором і провину. Чому у нашої країни з’явилося стільки недругів? Можливо, з нами щось не так?”

Брюс Міллар, заступник директора Amnesty International в регіонах Східної Європи та Центральної Азії: так прокоментував рішення суду: “Вирок Олексію Горінову просто шокує. Це неправомірна розправа за висловлення своєї думки, а не правосуддя. Горінов не вчинив жодного міжнародно визнаного злочину, назвавши розв’язану Володимиром Путіним тим, що вона і є, — злочинною війною”.

“Російська судова система вкотре стала на бік уряду, який прагне заглушити всі форми інакодумства”, – заявив Брюс Міллар .

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