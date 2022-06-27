За 4 місяці війни Росія випустила по Україні майже 2800 різних крилатих ракет, – Зеленський

Після 24 лютого російські війська випустили по Україні близько 2,8 тис. крилатих ракет.

Таку статистику озвучив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 27 червня.

“Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет“, – сказав глава держави.

“Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б’ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор”, – наголосив президент.

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