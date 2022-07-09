Рашистські обстріли Донеччини: в Часовому Яру спалили вокзал, у Слов’янську і Дружківці руйнували будівлі

Російські війська вранці обстріляли міста Донецької області. У місті Часів Яр згоріла будівля залізничного вокзалу, у Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку, у Дружківці пошкоджено лікарню й палац культури.
Про це вранці 9 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
“Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією, це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з’ясовуємо.
У Слов’янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок – хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.
У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії”, – розповів голова ОВА.
У ДСНС у повідомили, що з-під завалів будинку у Слов’янську деблокували чоловіка 1982 р.н.. Постраждалого передули медикам.
У місті Часів Яр внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля одноповерхової будівлі залізничного вокзалу, який наразі не експлуатується.
Рятувальники гасили пожежу понад годину.
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