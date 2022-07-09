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Прокуратура повідомила про підозру воєнкору-пропагандисту з каналу “Россия”

09/07/2022 14:15

Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру військовому кореспонденту телеканалу “Россия”. Йому закидають виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників, а також незаконний перетин державного кордону України (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

Про це вдень у суботу, 9 листопада, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, журналіст Всеросійської державної телерадіокомпанії у березні 2022 року спільно з військовослужбовцями РФ незаконно перетнув державний кордон України та веде репортажі із зон активних бойових дій. Він висвітлює події на території України з позиції офіційної пропаганди Кремля з метою заподіяння шкоди інтересам Української держави.

“Підозрюваний виступає в ролі «військового експерта» та надає коментарі ряду пропагандистських теле- та радіо каналів РФ. У цих репортажах і коментарях він виправдовує воєнні злочини окупантів, які вбивають цивільних українців та знищують інфраструктуру України. У своєму телеграм-каналі він розмістив ролик з військового аеродрому у Гостомелі на фоні знищеного окупантами транспортного літака АН-225 “Мрія”. Російський пропагандист позиціонує загарбників як визволителів і говорить про необхідність повалення конституційного ладу України”, – зазначає ОГП.

Правоохоронці не називають ім’я пропагандиста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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Україна

Прокуратура повідомила про підозру воєнкору-пропагандисту з каналу “Россия”

Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру військовому кореспонденту телеканалу “Россия”. Йому закидають виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників, а також...

Війна з Росією

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