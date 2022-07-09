“Переривали оплесками”: спікер Сенату Франції виступив із трибуни Верховної Ради України

Спікер Сенату Франції Жерар Ларше у Верховній Раді України. Фото: ФБ Руслан Стефанчук

Спікер Сенату Франції Жерар Ларше, який перебуває з візитом у Києві, під час виступу у Верховній Раді запевнив у підтримці Української держави під час війни з Російською Федерацією.

Про це повідомив голова парламенту України Руслан Стефанчук у фейсбуці в суботу, 9 липня.

Стефанчук процитував Ларше: “Доля вашої країни пишеться кривавими літерами війни”.

Також він зазначив, що народні депутати переривали оплесками виступ спікера Сенату Франції.

“Безкомпромісна підтримка та єдність — те, що ми сьогодні вкотре відчули… Україна зробить усе, аби стати повноправним членом Євросоюзу. Франція — наш союзник”, – прокоментував Стефанчук.

За його словами, Ларше запевнив, що Сенат Франції та національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до Європейського Союзу.

“У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя”, — процитував французького колегу голова ВР.

Стефанчук подякував спікеру Сенату за таку позицію і за те, що Франція готова допомагати Україні в довгостроковій перспективі на всіх рівнях, включно з військовим.

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