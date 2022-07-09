Coldplay на концерті у Варшаві заспівали пісню “Океану Ельзи”. ВІДЕО

Знаменитий британський рок-гурт Coldplay виконав пісню “Океану Ельзи” “Обійми” під час концерту у Варшаві.
Відео виклали в соцмережах українські користувачі.
Таким чином Coldplay підтримали Україну під час концерту, який відбувся ввечері 8 липня на переповненому Національному стадіоні у Варшаві.
Разом із солістом британського гурту Крісом Мартіном пісню “Обійми” заспівав вуличний музикант з України на псевдо “Ромаріо Пунч”, якого Мартін зустрів на березі Вісли та запросив виступити разом.
“Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню “Обійми” “Океану Ельзи” разом із хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо”, – прокоментував український музикант Іван Марунич у фейсбуці.
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