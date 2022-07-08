Зеленський відвідав поранених захисників в лікарні ім. Мечникова у Дніпрі

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців Збройних сил України, які проходять лікування у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба глави держави.

Зеленський побажав захисникам одужання, серед є і важкопоранені. Він відзначив мужність захисників, героїзм і самовіддане служіння Батьківщині.

Зеленський також передав пораненим військовим державні нагороди.

Крім того, президент зустрівся з лікарями й медичним персоналом. Він зазначив, що результат їхньої роботи щодо допомоги пораненим військовим і цивільним викликає почуття гордості за те, що в нашій державі є такі великі люди.

“Ви на такій самій передовій, як і Збройні сили України, на своєму місці, дуже складному. І все це витримуєте. Дуже вам дякую за велику службу”, – наголосив Володимир Зеленський.

Главі держави розповіли, що станом на 6 липня 2022 року в лікарні було зареєстровано 3791 звернення поранених, травмованих військових і цивільних із зони бойових дій, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Із них 3014 звернення від військових (79,5%). Проліковано 3 362 людини. Померло 169 пацієнтів (тобто летальність становить 4,8%). Це пацієнти, які надходили у вкрай важкому та критичному стані, з пораненнями та ушкодженнями, несумісними з життям.

Президент зазначив, що такий відсоток успішного лікування поранених є промовистим показником професіоналізму українських лікарів.

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