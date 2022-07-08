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На Дніпропетровщині затримали коригувальника ворожого вогню

08/07/2022 10:04

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали ймовірного коригувальника ворожого вогню. Чоловікові оголосили підозру в держзраді.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“За даними слідства, у період з лютого по червень 2022 року чоловік за обіцяну грошову винагороду систематично передавав представникам РФ за допомогою месенджерів Viber та Telegram інформацію стосовно розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території м. Запоріжжя та Дніпропетровської області”, – йдеться в повідомленні.

Також він надавав інформацію щодо результатів вже здійснених обстрілів таких об’єктів.

“Отримана від підозрюваного інформація використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України для планування первинних та повторних ракетних обстрілів таких об’єктів”, – додали в пресслужбі ОГП.

Чоловіка викрили у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, під час огляду у нього виявили та вилучили мобільний телефон, який використовувався для протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури громадянинові оголошено підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обраний запобіжний захід – тримання під вартою.

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Україна

На Дніпропетровщині затримали коригувальника ворожого вогню

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали ймовірного коригувальника ворожого вогню. Чоловікові оголосили підозру в держзраді. Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. “За даними слідства, у період...

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