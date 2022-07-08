“Вогонь іде стіною, суцільним фронтом”. Як росіяни палять наші пшеничні лани, – Ігор Луценко

Фото: ФБ Ігор Луценко

Ігор Луценко

військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник, колишній народний депутат України

(FB)

Росіяни палять наш хліб.

Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків.

Від них займається поле.

Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники.

Зерна горять яскраво, за лічені секунди вивільняють накопичене в них кількамісячне сонячне сяйво.

Вогонь іде стіною, суцільним фронтом. Поле шкварчить. Звук такий, ніби одночасно працюють кілька сотень пателень.

Полум’я інколи сягає висоти 5 метрів, в ширину – полоса на сотні метрів. Чорний дим летить вгору і стелиться небом на багато кілометрів.

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