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На Херсонщині росіяни спалили лани пшениці, а на Криворіжжі атакували поле з сонячними батареями

06/07/2022 19:03

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок обстрілів росіян згоріли лани пшениці, пошкоджені також поля з сонячними батареями.

Про це у середу, 6 липня, інформує оперативне командування “Південь”.

“У Бериславському районі Херсонщини внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та інтернет-зв’язку”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що артобстрілами та реактивними системами залпового вогню ворог б’є по соціальній інфраструктурі та житлових будинках Криворіжжя. Перед світанком – околиці Зеленодольська, без втрат.

“А пообіді – Широкинська громада – атаковано поле із сонячними батареями. Масштаби руйнувань уточнюються, людських втрат нема”, – йдеться в повідомленні. 

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