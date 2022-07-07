Home / Війна / Загарбники за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини

Загарбники за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини

07/07/2022 09:27

Російські військові убили сім мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.

Про це вранці в четвер, 7 липня, повідомив глава ДонОВА Павло Кириленко в телеграмі.

“Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: трьох у Торецьку, двох в Авдіївці, одного у Кодемі і одного в Сіверську. Ще дві людини отримали поранення”, – написав він.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.

За словами Кириленка, зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також:
Міноборони РФ вперше за 133 дні змовчало про “здобутки”, – ISW

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На конференції в Лугано домовилися про $1,9 млрд підтримки для України

Під час конференції у швейцарському Лугано було досягнуто домовленостей щодо фінансової підтримки України на суму 1,9 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у середу, 6 липня. З цієї...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse