Загарбники за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини

Російські військові убили сім мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.
Про це вранці в четвер, 7 липня, повідомив глава ДонОВА Павло Кириленко в телеграмі.
“Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: трьох у Торецьку, двох в Авдіївці, одного у Кодемі і одного в Сіверську. Ще дві людини отримали поранення”, – написав він.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.
За словами Кириленка, зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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