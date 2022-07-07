За день ЗСУ відбили чотири штурми росіян на різних напрямках, – Генштаб

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Протягом 7 липня українські Сили оборони відбили кілька штурмів росіян на різних напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

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