В окупованих Лисичанську і Сєвєродонецьку росіяни обманом мобілізують місцевих

У тимчасово окупованих Лисичанську і Сєвєродонецьку російські війська намагаються мобілізувати чоловіків. Окупаційна влада іде на обман, запрошуючи спочатку на роботу, а потім видають повістку.
Про це в четвер, 7 липня, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
“Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина»”, – йдеться в повідомленні.
За рахунок мешканців Сєвєродонецька і Лисичанська ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча би якогось завдання.
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