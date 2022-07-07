В окупованих Лисичанську і Сєвєродонецьку росіяни обманом мобілізують місцевих

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У тимчасово окупованих Лисичанську і Сєвєродонецьку російські війська намагаються мобілізувати чоловіків. Окупаційна влада іде на обман, запрошуючи спочатку на роботу, а потім видають повістку.

Про це в четвер, 7 липня, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

“Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина»”, – йдеться в повідомленні.

За рахунок мешканців Сєвєродонецька і Лисичанська ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча би якогось завдання.

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