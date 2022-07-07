У Сєвєродонецьку почали діяти партизани: розклеюють містом послання до Кадирова

Партизани в тимчасово зайнятому росіянами Сєвєродонецьку розклеїли листівки зі зверненнями до Кадирова та кадировців.
Про це повідомив у четвер, 7 липня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“У загарбаному обласному центрі заявили про себе партизани. Містом розклеїли листівки-послання до російських окупантів, а саме для так званих кадировців – загарбників з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо”, – написав Гайдай.
Зазначається, що “окупація-асвабаждєніє” виявилися не такими райдужними як у пропагандистських роликах: загарбники тільки обіцяють відновлення комунікацій, а це не можна виконати, тож люди продовжуватимуть жити в печерних умовах. Або на них чекає депортація.
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