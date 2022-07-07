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У Харкові росіяни вдарили ракетами по школі-інтернату, – ОВА

07/07/2022 10:04

Російські окупанти вночі знову завдали ракетних ударів по Харкову – атаки зазнала школа-інтернат.

У Харківському районі від ворожих обстрілів загинули двоє людей.

Про це вранці в четвер, 7 липня, інформує глава ХарківОВА Олег Синєгубов.

“Близько першої ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає”, – зазначив він.

Фото: t.me/kharkivlife

На території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

“Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об’єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники”, – повідомив Синєгубов.

Протягом минулої доби в Харківському районі загинули двоє людей. Одного чоловіка з Дергачівської громади госпіталізували.

Водночас на лінії фронту тривають активні бойові дії.

“На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках намагається вести штурмові дії. Наші захисники дають росіянам відсіч та тримають свої позиції. Неподалік Шестакового противник дистанційно замінував автомобільні шляхи. Окупанти вели обстріл Слатиного, Малої Данилівки, Руських Тишків, Веселого, Кутузівки, Пришиба та Гусарівки.

В районі Ізюма противник намагається також вести штурмові дії. Обстріляв райони населених пунктів Курулька та Чепіль”, – додав Синєгубов.

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