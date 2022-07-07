СБУ в Миколаєві затримала коригувальника ворожого вогню

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який передавав російським окупантам інформацію для обстрілів міста й ударах по позиціях українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ у четвер, 7 липня.

Він збирав інформацію про критичну інфраструктуру та оборонні об’єкти в причорноморських районах, а також місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні. Ще вивчав суспільно-політичну ситуацію в області. Про все доповідав російським кураторам або через “зв’язкового” – теж жителя Миколаєва, якого завербувало ФСБ, і він з 2014 року перебуває в ОРДО.

Щоб обмінюватися інформацією, зловмисники використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

В СБУ підкреслили – зібрану інформацію від жителя Миколаєва ворог планував використати для ракетних обстрілів міст і диверсій на півдні України.

“Раніше надані зловмисником дані були використані зс рф щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня”, – додали в спецслужбі.

ФСБ завербувало зловмисника, опираючись на його симпатію загарбникам. Чоловік підтримував збройну агресію РФ і виправдовував злочини рашистів в Україні.

Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, а також мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про додаткову кваліфікацію інших злочинів.

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