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Путін заявив, що Росія “всерйоз ще нічого не починала” в Україні

07/07/2022 20:40

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія “всерйоз поки що нічого не починала” в Україні.

Це він видав у четвер, 7 липня, під час зустрічі із керівниками фракцій держдуми РФ. Відео із прямою мовою Путіна поширює видання “Новости Донбасса”.

“Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою… Ну що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це – трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали. При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися”, – заявив президент держави-агресора.

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