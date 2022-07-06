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В РФ надаватимуть статус “ветерана” цивільним, які беруть участь у війні в Україні. Але з умовою

06/07/2022 10:31

Російська Держдума ухвалила закон про надання статусу ветерана цивільним особам, які беруть участь у бойових діях в Україні. Але за умови, що вони отримають поранення чи держнагороди.

Про це в вівторок, 5 липня, повідомила пресслужба Держдуми.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що “цей проєкт федерального закону підготовлений для встановлення статусу ветерана бойових дій цивільним особам, які забезпечують виконання завдань під час “спеціальної військової операції на території України”.

Спікер держдуми В’ячеслав Володін зазначив, що “цивільні особи можуть отримати такий статус лише за умови, що в період виконання ними завдань вони зазнають поранення або будуть відзначені державними нагородами”.

“Йдеться про цивільний персонал збройних сил РФ, ремонтні бригади, лікарів та інших фахівців. Після ухвалення змін до закону про ветеранів вони зможуть отримати заходи соціальної підтримки – податкові та інші пільги”, – сказав Володін.

Цей законопроєкт було внесено до держдуми в середині червня.

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