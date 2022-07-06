У Держдумі РФ заговорили про “повернення” Аляски

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що США варто пам’ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її “повертати”.

Про це пише російське видання “РБК” у середу, 6 лютого.

“Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її (Росії – Н.) території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати… Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми”, – заявив Володін.

Крім того, віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести на Алясці референдум.

Російська імперія продала Аляску США у другій половині ХІХ століття.

Аляска — найбільший за територією та найпівнічніший штат США в північно-західній частині Північної Америки, що займає півострів Аляска: усю північно-західну частину материка, Алеутські острови й архіпелаг Олександра.

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