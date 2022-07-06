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У Держдумі РФ заговорили про “повернення” Аляски

06/07/2022 19:41

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що США варто пам’ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її “повертати”.

Про це пише російське видання “РБК” у середу, 6 лютого.

“Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її (Росії – Н.) території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати… Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми”, – заявив Володін.

Крім того, віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести на Алясці референдум.

Російська імперія продала Аляску США у другій половині ХІХ століття.
Аляска — найбільший за територією та найпівнічніший штат США в північно-західній частині Північної Америки, що займає півострів Аляска: усю північно-західну частину материка, Алеутські острови й архіпелаг Олександра.

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