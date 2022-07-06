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Нардепу Ковальову повідомили про підозру в державній зраді

06/07/2022 16:32

Народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору.

Підозра оголошена на підставі зібраних доказів у пособництві окупантам на Херсонщині. Вона підписана генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, повідомили в пресслужбі ДБР.

“Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що на початку липня Ковальов отримав посаду в незаконній адміністрації, створеній окупантами. Він став заступником голови “уряду Херсонської області”.

“Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості. Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна”, – додали в ДБР.

Ковальов був обраний від “Слуги народу”, але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною.

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Україна

Нардепу Ковальову повідомили про підозру в державній зраді

Народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору. Підозра оголошена на підставі зібраних доказів у пособництві окупантам на Херсонщині. Вона підписана генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, повідомили в пресслужбі ДБР....

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