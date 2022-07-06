Дніпропетровщина: обстріли з РСЗВ, є поранені, Криворізький район атакували вшосте за добу

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У Дніпропетровській області за добу фіксувалося обстріли з РСЗВ та іншого озброєння, є поранені (в тому числі – важкі), а Криворізький район атакували вшосте за добу.

Про це надвечір у середу, 6 липня, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Надвечір ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район Дніпропетровської області. Поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один з поранених важкий”, – повідомив він.

Також сталося займання на місцевому підприємстві. Рятувальники утихомирюють вогонь.

“Від самого ранку російські війська тримали під прицілом Криворізький район. Шість разів ударили з різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади – Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську”, – інформує Резніченко.

У Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга.

У Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію. У селі Шестірня зруйнований будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково без світла та газу.

Минулося без жертв.

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