На Армію дронів зібрали вже майже 200 млн грн, – Федоров

Ілюстративне фото

На Армію дронів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у вівторок, 5 липня.

З його слів, тільки за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйони гривень.

“Круто, що до збору активно долучається бізнес. Понад 100 мільйонів гривень передав на Армію дронів український та британський підприємець у сфері ІТ та космічних технологій Максим Поляков. Ми також отримали підтвердження від Київської школи економіки та її американських партнерів про підтримку Армії дронів. КШЕ перерахує ще 57 мільйонів гривень”, – наголосив Федоров.

Він додав, що на перші 64 мільйони гривень, які українці зібрали через благодійну банку в Monobank, для ЗСУ придбають два безпілотних комплекси Warmate.

Відправити донат чи задронатити власний дрон можна тут.

Читайте також:

Мінцифри закуповуватиме і ремонтуватиме дрони для ЗСУ