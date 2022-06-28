Мінцифри закуповуватиме і ремонтуватиме дрони для ЗСУ

У Міністерстві цифрової трансформації стартує проєкт “Армія дронів”.
Відомство додатково закуповуватиме безпілотники, щоб забезпечити Збройні сили України.
Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Суспільне.
“Ми будемо збирати з усього світу дрони, купувати дрони додатково, для того, щоб комплексно підійти до укомплектування армії дронами. Є певна стратегія скільки потрібно, як потрібно навчати використовувати дрони”, – повідомив міністр у понеділок, 27 червня.
Крім того, Міністерство візьме на себе процес навчання спеціалістів для керування дронами та ремонт техніки.
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