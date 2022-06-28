Мінцифри закуповуватиме і ремонтуватиме дрони для ЗСУ

У Міністерстві цифрової трансформації стартує проєкт “Армія дронів”.

Відомство додатково закуповуватиме безпілотники, щоб забезпечити Збройні сили України.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Суспільне.

“Ми будемо збирати з усього світу дрони, купувати дрони додатково, для того, щоб комплексно підійти до укомплектування армії дронами. Є певна стратегія скільки потрібно, як потрібно навчати використовувати дрони”, – повідомив міністр у понеділок, 27 червня.

Крім того, Міністерство візьме на себе процес навчання спеціалістів для керування дронами та ремонт техніки.

Читайте також:

Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три “Байрактари”, на які назбирав кошти Притула