Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов каже, що війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони.
Про це він заявив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, котре опубліковане у понеділок, 4 липня.
Під час розмови з журналістами керівник воєнної розвідки України зокрема зазначив, що закінченням війни з Росією буде вихід України на свої кордони 1991 року. Це може статися вже наступного року.
“Це буде кінцем цієї авантюри, яку Росія зробила”, – зазначив Кирило Буданов.
За його словами, перші результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.
“Наприкінці року активні бойові дії зменшаться. Але це не буде ще кінцем”, – заявив начальник ГУР МО України.
Також генерал-майор Кирило Буданов розповів про сценарії змін у керівництві рф, поведінку російських еліт та перспективи розпаду росії на окремі частини.
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