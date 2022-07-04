Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов каже, що війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, котре опубліковане у понеділок, 4 липня.

Під час розмови з журналістами керівник воєнної розвідки України зокрема зазначив, що закінченням війни з Росією буде вихід України на свої кордони 1991 року. Це може статися вже наступного року.

“Це буде кінцем цієї авантюри, яку Росія зробила”, – зазначив Кирило Буданов.

За його словами, перші результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

“Наприкінці року активні бойові дії зменшаться. Але це не буде ще кінцем”, – заявив начальник ГУР МО України.

Також генерал-майор Кирило Буданов розповів про сценарії змін у керівництві рф, поведінку російських еліт та перспективи розпаду росії на окремі частини.

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