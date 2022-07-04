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МЗС зреагувало на наміри Папи Римського приїхати до Києва і Москви

04/07/2022 15:19

Візит Папи Римського Франциска до Києва посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, “а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії”.

Про це у понеділок, 4 липня, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі для “Радіо Свобода”.

“Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення папі Римському відвідати Україну… Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність святійшого отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру”, – йдеться в коментарі.

“Настав час поглибити зв’язки з тими, хто цього щиро прагне. Поновлюємо запрошення папі Франциску відвідати нашу державу і закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло”, – наголосили у МЗС.

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