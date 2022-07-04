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Фонд Порошенка придбав для ЗСУ 11 броньованих авто в Італії

04/07/2022 17:02

Фонд Порошенка придбав для українського війська 11 броньованих авто в Італії. Ціна питання – 50 мільйонів гривень.

Про це Петро Порошенко повідомив на сторінці у ФБ у понеділок, 4 липня.

“Цю роботу ми почали ще у квітні. Ще тоді Фонд Порошенка виділив 50 мільйонів гривень – аванс за поставку одинадцяти нових бронемашин натовського стандарту. Це вперше, коли нова бронетехніка НАТО для Збройних сил України закуповується приватним коштом. Весною мало хто вірив, що нам вдасться отримати на це ліцензію. І от неймовірне стало можливим. Три місяці напружених переговорів – і ми маємо експортну ліцензію на бойову техніку від Уряду Італії”, – написав Порошенко.

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