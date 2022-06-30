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Куплені в Британії вантажівки для ЗСУ вже вирушили в Україну, – Порошенко

30/06/2022 18:14

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів і Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії.

Про це повідомив народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко у фейсбуці.

Йдеться про повнопривідні дизельні вантажівка, оснащені лебідкою, здатні перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів

Порошенко також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію із 16 вантажівок.

“Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО – вручну не натягаєшся. Cподіваємось, що вже через тиждень ці машинки будуть на фронті”, – сказав Порошенко.

Він подякував усім волонтерам, хто приєднався до цього проєкту і продовжує допомагати армії. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО “Справа Громад” та “Res_Publika. Брати по зброї”.

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Україна

Куплені в Британії вантажівки для ЗСУ вже вирушили в Україну, – Порошенко

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів і Фонду Порошенка, вирушила в Україну з Великої Британії. Про це повідомив народний депутат, п’ятий президент України Петро...

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