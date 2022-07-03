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На Київщині бійцю ДФТГ, який прострелив ногу порушнику комендантської години, оголосили підозру в замаху на вбивство

03/07/2022 23:14

Бійцю добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), який у Броварах відкрив вогонь по ногах порушника комендантської години, що не підкорився на вимогу зупинитися й показати документи, оголосили підозру в замаху на вбивство.

Про це з посиланням на поліцію пише “Трибуна-Бровари“.

“Він підозрюється в закінченому замаху на навмисне вбивство з перевищенням заходів для затримання особи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 118 КК України”, — повідомили виданню в Броварському районному управлінні поліції.

За попередніми даними, представники місцевого ДФТГ в ніч на 1 липня патрулювали центральну частину проспекту Незалежності й побачили групу осіб, які під час комендантської години в громадському місці розпивали спиртні напої.

Під час перевірки документів один із порушників почав тікати. На вимогу зупинитися чоловік не відреагував, тож представник добровольчого формування тероборони вистрілив у його бік з автомата Калашникова, поціливши в ногу.

Через вогнепальне поранення 34-річний порушник отримав переломи стегна та гомілки. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні броварської лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Згодом правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у розшуку за крадіжку.

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Україна

На Київщині бійцю ДФТГ, який прострелив ногу порушнику комендантської години, оголосили підозру в замаху на вбивство

Бійцю добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), який у Броварах відкрив вогонь по ногах порушника комендантської години, що не підкорився на вимогу зупинитися й показати документи, оголосили підозру в замаху...

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