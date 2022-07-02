Росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ із півдня, – ISW

Російські війська продовжують чинити спроби оточити Лисичанськ на Луганщині, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 2 липня.

Зазначається, що російські окупанти вели артилерійський вогонь і завдавали авіаударів уздовж траси Бахмут-Лисичанськ, але повністю перекрити дорогу їм не вдалося через український спротив.

Росіяни закріпилися на позиціях у північно-західній та південно-східній частинах Лисичанського нафтопереробного заводу, продовжуючи здійснювати спроби його штурму.

Тим часом українські військові відбили атаку окупантів на Лисичанський желатиновий завод, про захоплення якого завчасно відзвітувало міноборони РФ.

Також російські війська активізували бойові дії в районі Лиману та обстріляли Сіверськ, імовірно, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути до Лисичанська. Окупанти атакували Тополівку, північну частину Вовчоярівки та Малорязанцеве, перекриваючи українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

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