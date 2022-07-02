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Колаборант із смт Шевченкове отримав третю підозру, тепер за знесення пам’ятника воїнам АТО

02/07/2022 11:41

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру колаборанту із смт Шевченкове Куп’янського району Харківської області за фактом руйнування пам’ятника воїнам АТО.

Про це ввечері 1 липня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

“За даними слідства, 29 червня 2022 року обраний окупантами так званий «голова» адміністрації смт Шевченкове спільно з іншими особами причепив до двох тракторів трос та зрушив пам’ятник з написом «Воїнам АТО, захисникам України. З пошаною до полеглих! З вдячністю до живих!». Потім підозрюваний наказав водію трактора вивезти пам’ятник”, – розповіли в ОГП.

Про підозру оголошено за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України.

Встановлюються інші причетні до вчинення кримінального правопорушення особи. Досудове розслідування здійснюється Куп’янським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області.

У прокуратурі зазначили, що раніше громадянину цьому вже було повідомлено про підозру за фактами публічної наруги над малим Державним Гербом України та колаборційної діяльності (ч. 1 ст. 338, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За інформацією “Суспільного“, підозрюваний – мешканець селища Шевченкове Андрій Стрижко, який “вважає себе козаком” та симпатизує Росії. За фахом він коваль, через зловживання алкоголем вважається місцевим маргіналом.

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Україна

Колаборант із смт Шевченкове отримав третю підозру, тепер за знесення пам’ятника воїнам АТО

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру колаборанту із смт Шевченкове Куп’янського району Харківської області за фактом руйнування пам’ятника воїнам АТО. Про це ввечері 1 липня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора....

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