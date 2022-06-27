Ексофіцеру ВМСУ оголосили підозру у держзраді, бо обстрілює з Чорного моря Україну ракетами

Про це повідомляє у понеділок, 27 червня, Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, у 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими загарбниками військовій частині. Присягнувши збройним силам росії, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті.
“Наразі дезертир командує ракетним катером “Вышний Волочёк” та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)”, – повідомили в ДБР.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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