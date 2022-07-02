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“Кадировці” зруйнували мечеть Сєвєродонецька, а потім намагалися приписати цей злочин ЗСУ, – імам

02/07/2022 20:05

Бійці чеченського формування армії РФ, так звані “кадирівці”, у червні обстріляли в Сєвєродонецьку мечеть, де люди ховалися від обстрілів і набирали воду зі свердловини, а потім намагалися приписати цей злочин Збройним силам України.

Про це повідомив імам ісламської громади Сєвєродонецька, керівник Ісламського культурного центру “Бісмілля” Тимур Берідзе.

“Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще в Рубіжному, мали інформацію, що у Сєвєродонецьку є мечеть. Замість того, щоб не чіпати дім Аллаха, вважаючи себе віруючими, вони вранці відкрили вогонь по будівлі, побачивши у дворі мечеті скупчення народу, який набирав воду зі свердловини.

Убили понад 20 невинних людей із сусідніх будинків, які жили в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем”, – написав імам.

За його словами, коли “кадирівці” дізналися, що зруйнували мечеть, то “щоб не зганьбитися перед Аллахом і всім світом” вирішили очепити місце злочину силами поліції “ЛНР”.

“Щоб дочекатися журналістів і відзняти кілька фейкових сюжетів для головних пропагандистських телеканалів РФ та особисто для Кадирова: як, мовляв, ЗСУ на своїй території знищують культові споруди”, – пояснив Берідзе, який ледве не власноруч будував цю мечеть кілька років.

“Щойно у мене з’являться фотодокази того, що сталося з мечеттю, весь світ дізнається про цей жахливий факт жорстокості з боку “довгобородих”, які заохочували вбивство одновірців», – підсумував імам.

Раніше сайт Берідзе повідомляв, що в результаті обстрілу російських окупантів в будівлі мечеті обвалився другий поверх і почалася сильна пожежа. Після того, як вона згасла, під завалами було виявлено щонайменше 17 обгорілих тіл.

Ісламський культурний центр “Бісмілля” у Сєвєродонецьку відкрили 2019 року за сприяння місцевої адміністрації, він був осередком ісламської культури для всієї Луганщини, співпрацював із Православною церквою України та іншими духовними центрами регіону. До окупації частини Луганщини у 2014 році в області діяло загалом 17 ісламських центрів.

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