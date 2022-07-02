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“Х#як, короче… Просто перерезал ему горло”: ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ про поводження окупантів з українцями

02/07/2022 13:01

Один з російських окупантів називає участь у війні в Україні “вечериночкой” та за наказом командування добиває ймовірно поранених українців, перерізаючи їм горло.

Про це йдеться у фрагменті перехопленої розмови солдата ЗС Росії з дружиною.

“Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ”, – зазначають у спецслужбі.

“Нам, короче, сказали добивать их по пути, всех этих х#еплетов, ну, укропов”, – пояснює військовий РФ, який займав нову позицію з напарником.

“Ну это, я такой думаю, бл#дь – попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Почему “мучал”? Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу?..” – розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Жінка дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, та зрештою починає нервово сміятися.

Чоловік просить жінку нікому про це не розповідати.

“Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти – яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства”, – зазначили в пресцентрі СБУ.

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