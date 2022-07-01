ЗСУ відбили ворожу спробу розвідки боєм біля Лисичанського желатинового заводу, – Генштаб

Збройні сили України відбили ворожу спробу розвідки боєм у районі Лисичанського желатинового заводу на Луганщині.
Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли“, – йдеться в повідомленні.
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