В Україні спростили реєстрацію народження і смерті в умовах війни

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба парламенту.

Нардепи 309-ма голосами підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні.

Документ передбачає зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.

Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.

Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.

Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.

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