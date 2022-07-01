Україна отримала €1 млрд від Німеччини

До бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі один мільярд євро.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

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