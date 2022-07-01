Окупанти тікають з Херсонщини в Крим через Арабатську стрілку, бо дуже точно б’є артилерія ЗСУ, – ГУР

Скріншот із карти бойових дій DeepStateMAP

Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій у Херсонській області до Криму через Арабатську стрілку.

Про це у п’ятницю, 1 липня, інформує Головне управління розвідки Міноборони.

“В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються”, – йдеться в повідомленні.

Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії, кажуть в розвідувальному відомстві.

“Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре “відпрацьованим”, – йдеться в повідомленні.

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