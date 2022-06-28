Крим буде повернено без спроб, одразу, – Данілов

Севастополь. Ілюстративне фото

Україна відновить контроль над тимчасово окупованим Росією Кримським півостровом.

Таку думку у вівторок, 28 червня, озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

Так він зреагував на заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що спроби України повернути Крим означатимуть оголошення війни, а якщо вона на той час буде членом НАТО – призведуть до Третьої світової.

“Хочу заспокоїти пана Медведєва: “Крим ваш” може бути тільки у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов”, – йдеться в повідомленні.

Хочу заспокоїти пана @medvedevrussia: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги,

Олексій Данілов — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 28, 2022

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