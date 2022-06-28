Медведєв погрожує Третьою світовою за спроби повернути Крим. Данілов відповів

Дмитро Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Дмитро Медведєв заявив, що спроби України повернути Крим означатимуть оголошення війни, а якщо вона на той час буде членом НАТО – призведуть до Третьої світової.

Про це він заявив у вівторок, 28 червня, передає агентство “Интерфакс”.

Медвєдєв заявив, що бачить у вступі України до НАТО набагато більшу небезпеку, ніж у вступі Фінляндії та Швеції, через наявність “неврегульованих територіальних суперечок та різного розуміння статусу регіонів”.

“Для нас Крим – частина Росії, і це назавжди. Будь-яка спроба зазіхати на Крим – це оголошення війни. І якщо це зробить країна-член НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом, Третя світова війна, тотальна катастрофа”, – сказав Медвєдєв.

Він додав, що вступ Фінляндії та Швеції “нічим новим не загрожує”, але Росія у відповідь нарощуватиме свої сили на північних кордонах.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів на таку заяву російського візаві.

“Хочу заспокоїти пана Медведєва: “Крим ваш” може бути тільки у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов”, – йдеться в повідомленні.

Хочу заспокоїти пана @medvedevrussia: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги,

Олексій Данілов — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 28, 2022

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