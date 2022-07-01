Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Одещині зросла до 17 людей

Фото: ДСНС

Кількість жертв унаслідок нічного ракетного удару окупантів по Білгород-Дністровському району Одеської області зросла з 14 до 17 людей. Спочатку мова йшла про 6 загиблих.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуцій вранці у п’ятницю, 1 липня.

14 людей загинуло внаслідок руйнування житлового будинку. Ще троє загинули через влучання другої ворожої ракети у базу відпочинку.

Станом на 06:00 також постраждало 30 осіб, з них 3 дитини.

Підрозділи ДСНС з-під завалів врятували 7 осіб. Роботи тривають. Зазначимо, окупанти вдарили ракетами по Одеській області близько 01:00.

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