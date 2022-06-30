Окупант Михайло Куліков, що з танка обстрілював будинок у Чернігові, визнав у суді свою провину

Михайло Куліков. Фото: Суспільне Чернігів

Російський військовий, танкіст Михайло Куліков, якого звинувачують в обстрілі житлового будинку на околиці Чернігова, повністю визнав провину в суді.

Про це в четвер, 30 червня, інформує видання “Ґрати”.

Деснянський районний суд Чернігова нині розпочав судовий розгляд щодо військовослужбовця РФ про порушення законів та звичаїв війни.

У тексті підозри російському майору Леонідові Щоткіну, який є командиром танкового батальйону РФ, зазначається, що 26 лютого він віддав наказ вистрілити з танка по багатоповерхівці у Чернігові. А виконав наказ оператор-навідник Михайло Куліков.

Снаряд влучив у квартиру на десятому поверсі, знищивши вікно, віконний блок на кухні, балкон і пошкодивши перекриття підлоги, стелі, балкони та кухні, газовий котел, радіатори тощо.

Того ж дня танк, у якому були Куліков та Щоткін, підбили українські військові. Самих окупантів взяли у полон, коли ті ховались у погребі приватного будинку.

“Суспільне” зазначає, що Щоткіна вже обміняли, а Куліков постав перед українським правосуддям.

Після оголошення прокурором обвинувального акта суд установив такий порядок дослідження доказів: допит свідків, представника потерпілого, дослідження письмових документів, допит обвинуваченого та, у разі потреби, дослідження речових доказів.

Під час судового засідання допитали свідків, які з’явилися. Також допитана представниця потерпілого, яка пояснила, що пошкоджений будинок має статус житлового і жодної квартири в ньому для військовослужбовців не було передбачено.

Прокуратура повідомила, що під час слідства Куліков визнав свою провину та співпрацював.

Наступне судове засідання за цією справою відбудеться 19 липня.

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