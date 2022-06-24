Харківщина: меру міста, який заблокував видачу зброї ТрО і закликав не чинити опір окупантам, суд дав два роки умовно

У Харківській області меру міста Південне Олександру Брюханову, який заблокував видачу зброї для територіальної оборони і закликав не чинити опір окупантам, суд дав два роки умовно.

Такий вирок оголосив 20 червня 2022 року Київський районний суд Харкова.

Передісторія сягає ще 28 лютого, коли керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді.

4 березня Брюханову оголосили підозру за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

“Слідчий вказує, що особа_1 будучи головою Південноміської територіальної громади Харківської області після вторгнення Збройних Сил Російської Федерації до державного кордону України, 27.02.2022 у невстановлений слідством час, перебуваючи у м. Південне Харківської області, у особа_1 виник злочинний умисел направлений на умисне вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом блокування видачі вогнепальної зброї представникам територіальної оборони в період збройного конфлікту. З цією метою особа_1 звернувся до міської ради про не допущення озброєння військових формувань на території Південної міської територіальної громади задля захисту територіальної цілісності України”, – йдеться в ухвалі суду від 27 травня 2022 року, яку цитує Володимир Рисенко з Національної асоціації адвокатів України.

З його слів, мер міста у Харківській області звернувся до міської ради і заблокував видачу зброї ТрО. Також виступив перед місцевими мешканцями і закликав не чинити опір російським окупантам.

Прокуратура та слідчі планували провести допити свідків, отримати матеріали публічного виступу Брюханова, провести експертизи відео-, звукозапису та портретної експертизи тощо. Все це мало бути в рамках кримінального провадження за фактом державної зради – стаття 111 Кримінального кодексу України. Але згадані експертизи так і не провели.

11 червня 2022 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Бондаренко А.О. уклав з Брюхановим угоду про визнання винуватості.

А дії підозрюваного було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) – від п’яти до десяти років.

І вже 20 червня 2022 року Київський районний суд Харкова оголосив вирок, в якому затвердив цю угоду з прокуратурою.

У результаті, суд дав обвинуваченому п’ять років позбавлення волі, зі звільненням від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою скасували, та звільнили Брюханова з-під варти з зали суду.

Читайте також:

Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру в держзраді