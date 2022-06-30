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Нафтогаз майже втричі збільшить імпорт пального

30/06/2022 21:28

“Нафтогаз” планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і стати “лідером на ринку” нафтопродуктів за декілька місяців.

Про це в четвер, 30 червня, повідомив голова НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко.

Він зазначив, що “Нафтогаз”, як національна компанія “долучився до вирішення задачі з ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня”.

У середньому протягом останніх місяців компанія нарощувала імпорт нафтопродуктів у 2,5 рази, зокрема – у 2,8 раза у липні, коли компанія планує імпортувати 15,6 тисяч тонн бензину та дизелю.

“Нафтогаз” мав можливість законтрактувати в десятки разів більші обсяги. Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України. З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери”, – зазначив Вітренко.

“Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців Нафтогаз може стати лідером на ринку”, – додав він.

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Україна

Нафтогаз майже втричі збільшить імпорт пального

“Нафтогаз” планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і стати “лідером на ринку” нафтопродуктів за декілька місяців. Про це в...

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