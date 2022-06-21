Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари й розмитнення авто

Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.
Норми запрацюють з 1 липня, повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк у вівторок, 21 червня.
“Відповідний урядовий законопроект №7418 підтримали одразу в двох читаннях – 234 голоси”, – написав він у телеграмі.
Нагадаємо, наприкінці березня парламент спростив бюрократичні процедури на період воєнного стану, зокрема звільнив від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Зміни набули чинності з 1 квітня.
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