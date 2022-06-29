Не повернув 10 гелікоптерів із Африки: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії

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У Києві правоохоронці затримали генерального директора однієї з приватних авіакомпаній.

Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США.

Про це в середу, 29 червня, повідомляє Служби безпеки України.

Ця авіаційна техніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час широкомасштабної агресії РФ.

Натомість власник компанії заробляв десятки мільйонів гривень на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки.

Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала дев’ять багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

Згідно з умовами укладеного договору, в разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери закордоном.

Зараз слідчі повідомили затриманому про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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