Home / Україна / Межа закону / Не повернув 10 гелікоптерів із Африки: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії

Не повернув 10 гелікоптерів із Африки: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії

29/06/2022 16:42

У Києві правоохоронці затримали генерального директора однієї з приватних авіакомпаній.

Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США.

Про це в середу, 29 червня, повідомляє Служби безпеки України.

Ця авіаційна техніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час широкомасштабної агресії РФ.

Натомість власник компанії заробляв десятки мільйонів гривень на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки.

Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала дев’ять багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

Згідно з умовами укладеного договору, в разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери закордоном.

Зараз слідчі повідомили затриманому про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Читайте також:
СБУ викрила агентурну мережу розвідки РФ, що готувала вторгнення. До неї входив нардеп Деркач

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Не повернув 10 гелікоптерів із Африки: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії

У Києві правоохоронці затримали генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse